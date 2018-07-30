Sivas'ta kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir yakınını tedavi ettirdikten sonra Kangal yönüne giden Eren Yılanlıdağ'ın yönetimindeki 05 AU 280 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken Sivas merkezde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Altınyayla ilçesine giden Fatih Polat yönetimindeki 38 EJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla Polat'ın otomobili menfeze uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Fatih Polat ile birlikte eşi Sariye, oğlu Muhammet Sait (8), yakınları Zeycan Dinç ile diğer araçta bulunan Meliha Deliboyraz (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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