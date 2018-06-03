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Sivas'ta kene bir can daha aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

SİVAS’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Cemal Kaya (59), yaşamını yitirdi.  Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde, 5 gün önce vücuduna tutunan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Cemal Kaya, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Cemal Kaya (59), yaşamını yitirdi.
Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde, 5 gün önce vücuduna tutunan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Cemal Kaya, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından hastanenin morgundan alınan Kaya'nın cenazesi, Aslandoğmuş köyünde toprağa verilecek. Cemal Kaya'nın İstanbul'da yaşadığı, tatilini geçirmek üzere kısa süre önce köyüne geldiği öğrenildi.

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