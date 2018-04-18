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Sivas’ta kokutan ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Sivas’ta tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Desen Sokak’ta bulunan Veysel Büyükkapı’ya ait müstakil evde çıktı.

Sivas’ta tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Desen Sokak’ta bulunan Veysel Büyükkapı’ya ait müstakil evde çıktı. Evin arkasında bulunan kurumuş otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı. Bu sırada evde olan Hanım Büyükkapı yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası müstakil evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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