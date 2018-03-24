HABER

Sivas’ta kuvvetli rüzgarın etkisi ile caddeye devrilen tabela, yolu araç ulaşımına kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Sivas’ta kuvvetli rüzgarın etkisi ile caddeye devrilen tabela, yolu araç ulaşımına kapattı.Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, öğleden sonra hızını saatte 60 kilometreye çıkardı.

Sivas’ta kuvvetli rüzgarın etkisi ile caddeye devrilen tabela, yolu araç ulaşımına kapattı.
Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, öğleden sonra hızını saatte 60 kilometreye çıkardı. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile Atatürk Caddesi üzerindeki Ata sanayi sitesinin tabelası yola devrildi. Sanayi sitesinin girişi araç ulaşımına kapandı. Tabelanın devrilmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, Diriliş Mahallesinde uçan bir çatı aracın üzerine düştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.