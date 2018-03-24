Sivas’ta kuvvetli rüzgarın etkisi ile caddeye devrilen tabela, yolu araç ulaşımına kapattı.
Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, öğleden sonra hızını saatte 60 kilometreye çıkardı. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile Atatürk Caddesi üzerindeki Ata sanayi sitesinin tabelası yola devrildi. Sanayi sitesinin girişi araç ulaşımına kapandı. Tabelanın devrilmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, Diriliş Mahallesinde uçan bir çatı aracın üzerine düştü.
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