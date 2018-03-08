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Sivas'ta markete av tüfeğiyle ateş açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından markete av tüfeğiyle ateş açıldı.   Olay, dün gece saatlerinde, merkez Gülyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Sivas'ta markete av tüfeğiyle ateş açıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından markete av tüfeğiyle ateş açıldı.
Olay, dün gece saatlerinde, merkez Gülyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki çok ortaklı marketler zincirinin şubesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile ateş açıldı. Sabah şubeyi açmaya gelen market yetkilileri, camdaki saçma izlerini görüp, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markette inceleme yaptı. Ekipler, markette hasara yol açan olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtlar da incelemeye alındı.

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Sivas'ta markete av tüfeğiyle ateş açıldıSivas'ta markete av tüfeğiyle ateş açıldıSivas'ta markete av tüfeğiyle ateş açıldı

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