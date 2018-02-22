Sivas’ta metamfetamin ele geçirildi.

Sivas’ın Gürün İlçesi’nde otomobilin çeşitli yerlerinde zulalanmış metamfetamin maddesi polisin dikkatinden kaçmadı.
Sivas’ın Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Van’dan Kayseri istikametine gitmekte olan bir otomobili şüphelenip durduran ekipler otomobilde yaptıkları detaylı aramada, otomobilin farklı yerlerinde zulalanmış 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan H.Z (42) ve Y.D (36) gözaltına alındı. Gürün Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamaların ardından, uyuşturucu bulundurma ve uyuştu ticareti yapma suçlamaları ile Gürün Adliyesi’ne sevk edildi.
Uyuşturucu maddeler arasında en tehlikelilerinden birisi olarak görülen metamfetamin, kristal uyuşturucu olarak da biliniyor. Metamfetamin kullanıcısında halüsinasyon etkisi yapıyor.
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