Sivas'ta müstakil evde yangın (2)

EVİ KENDİSİNİN YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Yangın sonrası Ali Susuz polis ekiplerine evi kendisinin yaktığını itiraf etti. İfadesinde kardeşi Gültekin Susuz ile maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığını belirten Susuz, ona kızıp evi ateşe verdiğini söyledi. Ali Susuz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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