HABER

Sivas'ta müstakil evde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

EVİ KENDİSİNİN YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ Yangın sonrası Ali Susuz polis ekiplerine evi kendisinin yaktığını itiraf etti.

Sivas'ta müstakil evde yangın (2)

EVİ KENDİSİNİN YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ
Yangın sonrası Ali Susuz polis ekiplerine evi kendisinin yaktığını itiraf etti. İfadesinde kardeşi Gültekin Susuz ile maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığını belirten Susuz, ona kızıp evi ateşe verdiğini söyledi. Ali Susuz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Koyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldüKoyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldü
Mitingden dönen otomobile ateş açtığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındıMitingden dönen otomobile ateş açtığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.