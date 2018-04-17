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Sivas’ta narkotik sokak operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 10 şüpheli şahıs yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13,30 gram esrar, 3,17 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 10 şüpheli şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13,30 gram esrar, 3,17 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Toplam 10 şüpheli şahıs yakalandı.Şahıslardan 5’i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ise 1’i savcılık tarafından, 4’ü ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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