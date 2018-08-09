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Sivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 23:14 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi tarafından 15 Temmuz meydanında 15 gün boyunca 'Açık Hava Sinema Günleri' etkinliği başladı.

Sivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi tarafından 15 Temmuz meydanında 15 gün boyunca 'Açık Hava Sinema Günleri' etkinliği başladı. İlk gün baş rollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi boylum al yazmalım filmi izleyici ile buluştu.
Sivas Belediyesi tarafından 15 gün sürecek 'Açık Hava Sinema Günleri' etkinliği başladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan nostaljik açık hava sinemasında her gün Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri gösterime girecek. İlk gün baş rollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izleyici ile buluştu. Vatandaşlar açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi. 15 gün boyunca hafızalarda iz bırakan filmlerin gösterime sunulacağı etkinlikte Türk sinemasında etki bırakmış Eşkiya, Babam ve Oğlum ve Züğürt Ağa gibi filmler gösterime sunulacak. Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın, "İnsanların geçmişe olan özlemlerini bugün net bir şekilde görüyoruz. Bizim çocukluğumuzda gençliğimizde haftada bir, bazen 15 günde bir olan Yeşilçam sinemalarını filmlerini bugün burada Sivas halkıyla buluşturuyoruz. Biz çocukluk dönemlerinde o cumartesi akşamlarını büyük bir özlemle beklerdik. Belki o günün anılarını canlandırmak adına bugün bizim için ayrı bir özel anlam ifade ediyor. Buradaki izleyicilerimiz içinde aynı şeyi ifade ediyor. 15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda filmlerimiz devam edecek. Sivaslılar Yeşilçam'ın çok önemli sanatçılarını burada izleme fırsatı bulacaklar" dedi.
Vatandaşlar ise açık hava sinemasından memnun olduklarını dile getirerek geçmişteki anılarının tazelendiğini söyledi.

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Sivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgiSivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgiSivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgiSivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

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