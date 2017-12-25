Sivas’ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobilin çarptıkten sonra metrelerce sürüklediği bisikletteki çocuklardan 1'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincan karayolu üzeri Otogar Kavşağında meydana geldi. Erzincan çevre yolundan Ankara istikamete giden Şamil T. (33) yönetimindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş(15) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin üzerlerinde bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen bisiklet sürücüsü Muhammed Ateş ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen bisikletteki diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Şamil T. gözlatına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeni ile yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
FOTOĞRAFLI
İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!
Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!
Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum