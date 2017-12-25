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Sivas’ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 21:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobilin çarptıkten sonra metrelerce sürüklediği bisikletteki çocuklardan 1'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincan karayolu üzeri Otogar Kavşağında meydana geldi. Erzincan çevre yolundan Ankara istikamete giden Şamil T. (33) yönetimindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş(15) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin üzerlerinde bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen bisiklet sürücüsü Muhammed Ateş ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen bisikletteki diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Şamil T. gözlatına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeni ile yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

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