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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız beldesi yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ES 3521 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Alahacılı Deresi yatağına uçup, ağaçlara çarptı. Kazada, otomobilden dereye düşen İbrahim Güler, Osman Aktaş ve Fatih Danış, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Suda sürüklenen cesetler, kaza yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Jandarma ve UMKE ekipleri, araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine dere yatağında bir süre arama yaptı.
Ölenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölüSivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölüSivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölüSivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü

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