Sivas’ta pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de aralarında husumet olduğu iddia edilen ailenin evine giden şüphelinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Y. aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İbrahim Esen’in ilçeye bağlı Ortaköy’deki evine gitti. F.Y, İbrahim ve eşi Cennet Esen ile çiftin oğulları Tarık Esen’e (50) yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu İbrahim, Cennet ve Tarık Esen olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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