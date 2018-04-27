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Sivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

10 KİŞİ TUTUKLANDI Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 15 şüpheliden 1’i sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 14 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 15 şüpheliden 1’i sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 14 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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