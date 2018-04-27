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Sivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 3 ilde, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilerin usulsüz olarak engelli raporu almasını sağladığı iddia edilen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.  Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için yaklaşık 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı.

Sivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 3 ilde, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilerin usulsüz olarak engelli raporu almasını sağladığı iddia edilen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için yaklaşık 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı. Ekipler; erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para alan şüphelilerin Sivas, Ankara ve Tokat'ta bulunduklarını belirledi. Bu illerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. Devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüpheliler, sorguya alındı. 18 şüpheliden 3'ü, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 15 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusuna başlandığı belirtildi.

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Sivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltıSivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltıSivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

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