Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekiplerinin silah kaçakçılarına karşı düzenlediği operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yapanlara karşı operasyon başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek, 6 şarjör ve çeşitli çap ve markalarda 279 tabanca fişeği ile 29 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.A. ve Z.Ç. savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverilirken, İ.G. ve O.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!
Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!
CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!
Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi
Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Bu görüntüye tepki yağıyor! Avladığı zürafanın yanına geçip...
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum