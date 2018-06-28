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Sivas'ta sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, yolda karşılaşan, husumetli Ferhat Ş.

Sivas'ta sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, yolda karşılaşan, husumetli Ferhat Ş. ile Murat K. arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen Ferhat Ş. ile taksici Murat K., caddede karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat K., yanında bulunan tabancayla Ferhat Ş.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, caddede Hakan S. yönetimindeki 58 DD 711 plakalı aracın ön camına isabet etti. Kavgada Ferhat Ş. ile taksici Murat K., çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü Hakan S.'nin kolunda ise cam kesikleri oluştu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sivas'ta sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralıSivas'ta sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralıSivas'ta sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralıSivas'ta sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

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