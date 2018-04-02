HABER

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekiplerin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son 1 haftada sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 128,73 gram toz esrar, 0,49 gram esrar, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Sivas’ta polis ekiplerin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son 1 haftada sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 128,73 gram toz esrar, 0,49 gram esrar, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin, 1’i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaşı küçük iki şahıs da çocuk şubeye teslim edildi.

Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!
Az önce açıklandı! TSK'dan hava harekatıAz önce açıklandı! TSK'dan hava harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.