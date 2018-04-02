Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik operasyon

Sivas’ta polis ekiplerin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son 1 haftada sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 128,73 gram toz esrar, 0,49 gram esrar, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin, 1’i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaşı küçük iki şahıs da çocuk şubeye teslim edildi.
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