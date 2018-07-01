HABER

Sivas'ta tarım işcilerini taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Sivas'ta tarım işcilerini taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 24 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde, Yıldızeli ilçesi girişinde meydana geldi. Yasin İncili yönetimindeki 01 AKK 04 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüste bulunan 35 kişiden 24'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılardan 12'si Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde, 9'u Numune Hastanesi'nde ve 3'ü ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta tarım işcilerini taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralıSivas'ta tarım işcilerini taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
YKS'ye giderken kaza yaptılar: 4 yaralıYKS'ye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Eylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacakEylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.