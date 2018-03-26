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Sivas’ta tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Aşağıkale Mahallesi’nde meydana geldi.

Sivas’ta tır devrildi: 1 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Aşağıkale Mahallesi’nde meydana geldi. İranlı uyruklu Resul Agai (64) idaresindeki 82 D 54310 tır tünel girişinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası D-100 karayolunda ulaşım bir süre aksarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta tır devrildi: 1 yaralı

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