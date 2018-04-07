Sivas’ta tır devrildi: 1 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den İran’a giden Abdulmuttalip G. idaresindeki 38 LG 925 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.