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Sivas'ta TIR devrildi; şoför yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kavşakta devrilen TIR'ın şoförü Abdulmuttalip G. yaralandı.

Sivas'ta TIR devrildi; şoför yaralandı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kavşakta devrilen TIR'ın şoförü Abdulmuttalip G. yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kovalı kavşakta meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden Abdulmuttalip G. yönetimindeki 38 LG 925 plakalı TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR şoförü Abdulmuttalip G. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abdulmuttalip G., Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulmuttalip G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Sivas'ta TIR devrildi; şoför yaralandı

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