Sivas’ta uyuşturucu operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13.90 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 13.90 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri ise çocuk şubeye teslim edildi.
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