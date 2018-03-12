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Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şahıs tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 91 gram eroin, 15 adet ecstacy hap, 20.36 gram esrar, 63.27 gram bonzai maddesi ele geçirildi.Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 91 gram eroin, 15 adet ecstacy hap, 20.36 gram esrar, 63.27 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şahıs çocuk şubeye teslim edildi. 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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