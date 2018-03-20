HABER

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13,38 gram esrar, 52,4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13,38 gram esrar, 52,4 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3’ü emniyetten, 2’si çıkarıldığı mahkemece, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.