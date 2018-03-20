Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13,38 gram esrar, 52,4 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3’ü emniyetten, 2’si çıkarıldığı mahkemece, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.