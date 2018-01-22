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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 19:09 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişigözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Polisin takibiyle durdurulan araçtaki A.B (17), A.Ö (26), M.Ö. (20), M.P. (20) ve E.C.K. (19) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken uyuşturucu maddenin büyük bir kısmını da aracın camından dışarıya atarak yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi gereğince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sorgulanan 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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