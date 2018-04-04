Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polisin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 116 adet uyuşturucu hap ve 38 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda toplam 116 adet uyuşturucu hap ile 38 gram toz esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden H.E.K. ve M.A.Ç., uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. A.U., S.Y., A.M.Ş. ve E.C.K. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticareti suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
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