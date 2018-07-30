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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polis ekiplerinin sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekiplerinin sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 249 gram bonzai, 225 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişiden birinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltıSivas'ta uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltıSivas'ta uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltıSivas'ta uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

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