HABER

Sivas'ta uyuşturucu ve kaçak cep telefonları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Şuşehri ilçesinde, polisin yaptığı uygulamada, bir otomobil ile otobüste esrar ile 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sivas'tan gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri ile birlikte D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada araç sürücüsü K.K.'nin üzerinde 4 içime hazır sigara gibi sarılmış esrar ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin aynı yerde yaptığı uygulama sırasında Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durdurularak arandı. Otobüsteki yolculardan H.K.'nin üzenide gümrük kaçağı 43 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.