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Sivas’ta uyuşturucudan 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 177 gram metamfetamin ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 177 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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