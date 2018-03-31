Sivas’taki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta bir kişinin ağır yaralandığı kullandığı aracın ise hurdaya döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas’ta şehir merkezinde Bağdat caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Cumhuriyet Üniversitesi istikametine giden Hilmi Gedikli (28) yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil önce yol kenarında park halindeki 58 DE 400 plakalı aracı çarptı, ardından bir birkaç takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Gedikli ağır yaralandı. Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile an ve an kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.