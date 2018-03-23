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Sivas’taki katliamda öldürülen Taylan Koral defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de sevdiği kızın ailesini katleden Fırat Yurdakul’un öldürdüğü Taylan Koral’ın cenazesi Adana’da defnedildi.Şarkışla ilçesinde bağlı Ortaköy’de yaşayan Fırat Yurdakul, 21 Mart’ta sevdiği kız Pınar Ezgi Esen’in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen’i öldürdükten sonra gittiği bakkalda dükkan sahibi Celal Koral ve oğlu 22 yaşındaki Taylan Koral’ı da öldürerek otomobilini gasp etti.Taylan Koral’ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından annesinin isteği üzerine Adana’ya getirildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de sevdiği kızın ailesini katleden Fırat Yurdakul’un öldürdüğü Taylan Koral’ın cenazesi Adana’da defnedildi.
Şarkışla ilçesinde bağlı Ortaköy’de yaşayan Fırat Yurdakul, 21 Mart’ta sevdiği kız Pınar Ezgi Esen’in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen’i öldürdükten sonra gittiği bakkalda dükkan sahibi Celal Koral ve oğlu 22 yaşındaki Taylan Koral’ı da öldürerek otomobilini gasp etti.
Taylan Koral’ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından annesinin isteği üzerine Adana’ya getirildi. Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Koral’ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Koral’ın annesi Aygün Teke, oğlu için gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına Koral’ın yakınları katıldı.
Öte yandan, anne ve babası ayrı olan Taylan Koral’ın, Sivas’a babasını görmek için gittiği, öldürülmeden önce de Fırat Yurdakul ile tartıştığı öğrenildi.

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