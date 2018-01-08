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Sivas'taki kazalar Mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde meydana gelen kazalar saniye saniye kaydediliyor. 2017 yılının son 5 ayında meydana gelen kazalar kayıt altına alındı. Görüntülerde, kent merkezindeki otogar köprülü kavşakta aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde Abdulvahabi Gazi Kavşağı'na kontrolsüz giren iki araç çarpışıyor. Atatürk Caddesi girişinde bir sürücü yolun ortasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarparken, İnönü Bulvarı üzerinde ise karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması dikkat çeken görüntüler arasında bulunuyor.

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