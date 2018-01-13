Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta karın bir türlü yağmaması nedeniyle Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Erzurum Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketliyerek yaptığı paylaşımda,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısında bulunuldu. Yapılan çağrıda Erzurum'un kar yağmış görüntüsü kullanılırken, Sivas'ın ise Cumhuriyet Meydanı'nın yer aldığı fotoğrafı yer aldı.

Yapılan esprili çağrı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.