Siverek’te düğünde 2 çocuk maganda kurşunu ile yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düğünde rastgele havaya ateş açılması sonucunda 2 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Küptepe Mahallesi’nde M.Y.’nin düğün töreninde öğle saatlerinde gelinin getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada A.Y. (9) isimli kız çocuğu ile Y.B. (6) isimli erkek çocuğu kurşunların isabet etmesi ile yaralandı. Yaralanan çocuklar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların yakınları hastaneye akın etti. Çocuklar ilk tedavileri sonrası Şanlıurfa’ya sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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