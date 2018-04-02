Siverek’te hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Siverek ilçesindeki bir pastanede meydana geldi. Taşlarla iş yerinin camlarını kıran 2 hırsız içeri girdi. Pastanede duvarda asılı plazma televizyonu ile bir miktar parayı çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı