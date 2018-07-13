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Siverek'te kamyon devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 21:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp devrilerek ters duran kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp devrilerek ters duran kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Çermik karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Ramazan Çolak yönetimindeki 23 FS 136 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Ters duran kamyonun sürücüsü Ramazan Çolak ile araçta bulunan İbrahim Halil Albayrak, Mehmet Yaşar Yılbaşı, Seyit Ahmet Yılbaşı, Emir Teker ve Muzaffer Teker yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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