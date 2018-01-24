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Siverek'te kırsal mahallede kuduz karantinası

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 20:00 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde 2 çocuğu ısıran köpekte kuduz tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı.Siverek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde oynayan çocuklar M.Ç. ve H.Y.Ç., başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kol, bacak ve kafalarından ısırdığı çocuklar, mahalle sakinleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Yapılan incelemede, köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler, mahallede dezenfekte çalışması yaptı, tüm kedi ve köpekleri aşıladı.

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