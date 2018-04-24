HABER

Siverek’te Motosiklet kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesin de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerin de Siverek-Adıyaman karayolunun 13.

Siverek’te Motosiklet kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesin de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerin de Siverek-Adıyaman karayolunun 13. Kilometresi Üstüntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Orhan O. ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri tarafından Siverek devlet hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.