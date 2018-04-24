Siverek’te Motosiklet kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesin de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerin de Siverek-Adıyaman karayolunun 13. Kilometresi Üstüntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Orhan O. ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri tarafından Siverek devlet hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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