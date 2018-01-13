Siverek'te otomobil alev alev yandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hareket halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yandı.
Olay, öğleden sonra Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Küçükçay yönetimindeki 79 AP 438 plakalı otomobil hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümü alev aldı. Küçükçay, aracını durdurup indikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Çevreye korkuya yol açan yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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