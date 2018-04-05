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Siverek’te otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandıKaza, Siverek Karacadağ karayolunun 5.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı
Kaza, Siverek Karacadağ karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin K. ile birlikte araçta bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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