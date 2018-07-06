Siverek’te silah operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet SEZGİN /SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak silah ticareti yapıldığına yönelik bilgi üzerine yaptığı araştırmanın ardından ilçe kırsalındaki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 300 mermi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, operasyonda ele geçirilemeyen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız!
CHP Sözcüsü Tezcan'dan son dakika 'olağanüstü kurultay' açıklaması
Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı
Canlı yayında açıklandı! Menbiç'ten sonra hedef...
Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı
Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam etti
Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum