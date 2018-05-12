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Siverek'te silahlı akraba kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada, 1 kişi tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada, 1 kişi tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Birbirleriyle akraba Bahçivan ailelerinin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ali Bahçivan yaralandı. Ali Bahçivan, çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bahçivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde önlem alıp, inceleme yapan polis, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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