Siverek’te silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine iki grup arasında çıkan ve tabanca da kullanılan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Suat Karataş Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, Ahmet Baldemir (37) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Baldemir hastanede tedavi altına alınırken, polis kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan kişilerin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

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