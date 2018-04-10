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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Türk polis teşkilatının 173.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçenin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törendde İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül tarafından Atatürk anıtını çelenk sunulması ardından, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Gül, törenin ardından İlçenin Yenişehir mahallesin de bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen programda tebrikleri kabul etti.
Programa İlçe Kaymakamı Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı

Siverek’te Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü kutlandı
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