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Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 sivil şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, uzman çavuş ile araçtaki bir sivil şehit oldu.
Hani ilçesine bağlı Topçular Karakolu'ndan Diyarbakır yönüne giden uzman çavuşa ait sivil araca, bugün akşam saatlerine doğru PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşle birlikte araçtaki uzman çavuş ile bir sivil, olay yerinde şehit oldu.
Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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