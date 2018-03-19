Sivil araca PKK saldırısı: Uzman Çavuş ve gönüllü korucu şehit (3)

ŞEHİT GÖNÜLLÜ KORUCU 7 ÇOCUK BABASI

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Sergen Çakmak'la birlikte şehit olan gönüllü korucunun Yaseeddin Opçin olduğu belirlendi. Opçin'in 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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