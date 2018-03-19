HABER

Sivil araca PKK saldırısı: Uzman Çavuş ve gönüllü korucu şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

ŞEHİT GÖNÜLLÜ KORUCU 7 ÇOCUK BABASI Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Sergen Çakmak'la birlikte şehit olan gönüllü korucunun Yaseeddin Opçin olduğu belirlendi.

Sivil araca PKK saldırısı: Uzman Çavuş ve gönüllü korucu şehit (3)

ŞEHİT GÖNÜLLÜ KORUCU 7 ÇOCUK BABASI
Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Sergen Çakmak'la birlikte şehit olan gönüllü korucunun Yaseeddin Opçin olduğu belirlendi. Opçin'in 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'
'AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!''AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!'
AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.