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Sivil araca PKK saldırısı: Uzman erbaş ve gönüllü korucu şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

VALİLİK: UZMAN ERBAŞ VE GÖNÜLLÜ KORUCU ŞEHİT Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK: UZMAN ERBAŞ VE GÖNÜLLÜ KORUCU ŞEHİT
Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda, bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağılı ve sabır dileriz."
Şehit uzman erbaş ile gönüllü güvenlik korucusu için yarın Diyarbakır'da uğurlama töreni düzenleneceği öğrenildi.

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