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Sivil kadın polisler trafik canavarlarının korkulu rüyası oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

Antalya’da Bölge Trafik ekipleri, kazaların yoğun olduğu kavşaklarda, sivil kadın polis ile denetim gerçekleştiriyor.

Antalya’da Bölge Trafik ekipleri, kazaların yoğun olduğu kavşaklarda, sivil kadın polis ile denetim gerçekleştiriyor. Karayolu üzerinde normal bir vatandaş gibi duran kadın polis, hatalı sürücüleri bir sonraki uygulama noktasına anonsla bildiriyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kentte kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Burdur-Antalya, Serik, Kemer, Korkuteli karayolu güzergahlarında, yaralamalı veya ölümlü kazaların sıklıkla meydana geldiği kavşak ve ışık sistemlerinde sürücülerin hatalarını en aza indirmek için denetimlerine devam etti. Bu kapsamda başta seçici göz uygulaması yapan ekipler, bu kez sivil bir memurla Korkuteli’nden kent merkezine gidiş istikameti Nebiler Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta önemli bir denetim yaptı. Normal bir yaya gibi yol kenarında bekleyen kadın polis, ışık ihlali yapan, cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu taşıyan, hız kurallarına uymayan araçların plakalarını yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çevirme noktasındaki ekiplere bildirdi. Eksik evrak ve kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bir diğer uygulama noktasında ise sürücü ve araçlar asayiş ekipleri tarafından denetlendi. Son dönemde birçok kazaya karışan kamyon şoförleri ve yükleri de denetlendi. Kamyon şoförlerinin emniyet kemerlerinin takılı, takograf kartlarının çalıştığı ve maksimum yük kapasitesini geçmedikleri görüldü.

"Sürücüler memnun"
Otomobiliyle Döşemealtı ilçesinden kent merkezine giden Ayvaz İpek, sık sık kontrol olmasının doğru bir uygulama olduğunu belirtti.
Tahtalı Beli’nden kent merkezindeki bir beton tesisine kamyonuyla çakıl taşıyan Tezcan Durmaz, "Bu uygulama çok güzel. Ekipler özellikle yükümüzü ve miktarını kontrol ediyorlar. Fazla yük olduğu zaman bizim için de sıkıntı oluyor. Denetimler sıkı olduğu için herkes uymak zorunda kalıyor" diye konuştu.
Yine kum taşıyan Mehmet Bağhan, "Bu yolda sürekli uygulama var. Tonajlı araba olduğu için sürat yapmamaya çalışıyor ve kurallara uyuyorum. Tüm belgelerim tamam. Kazaya meydan vermemeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.

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