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Siviller Afrin’den ayrılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kuşatması sürerken, çıkacak çatışmalarda zarar görmek istemeyen siviller de kentten ayrılıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 52’inci gününde devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kuşatması sürerken, çıkacak çatışmalarda zarar görmek istemeyen siviller de kentten ayrılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 52’inci gününde devam ediyor. Afrin’de kuşatma sürerken, siviller çatışmalarda zarar görmemek için bölgeye terk ediyor. Sivillerin uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.

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