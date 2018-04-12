Sivrihisar’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 31’nci kilometresinde meydana geldi. Seyir halinde olan M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki uçuruma düştü. Araçta yolcu olarak bulunan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü M.K. ve araçta yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.